Pierre Gasly zorg voor een stunt van jewelste in de GP van Italië, beide Ferrari's out en Hamilton niet in top zes

Wie zou zijn geld ingezet hebben op Pierre Gasly als winnaar van de GP van Italië? Die heeft ze dan wel goed verdiend. Heerlijk toch als er ineens zo'n verrassende race komt die alle logica tart. Gasly zorgde effectief voor een stunt van formaat door als eerste de finish te bereiken op Imola.

Uiteraard is er dan van alles gebeurd. Het begon met een slechte start voor Bottas, niet voor het eerst dit seizoen. Sainz, Norris, Perez en Ricciardo reden hem voorbij. Beide Ferrari's moesten na dramatische kwalificaties inhalen, maar er volgde nog slechter nieuws voor hen. De remmen van Vettel leken niet meer goed te werken. Die kreeg zijn wagen nog veilig in de pits. Het was natuurlijk wel einde wedstrijd.

SCHRIKWEKKENDE CRASH LECLERC

Leclerc moest Ferrari dan maar aan een resultaat helpen. Die vloog dan weer in de banden in de parabolicabocht. Een schrikwekkende crash. Leclerc was gelukkig oké, voor Ferrari zat de race er dan al op. De wedstrijd werd even stilgelegd om de bandenmuur te herstellen.

TIJDSTRAF HAMILTON

Ondertussen sijpelde het nieuws binnen dat Hamilton een tijdstraf kreeg omdat hij de pits in ging terwjil dat niet mocht. Hamilton moest dus tien seconden langer stilstaan, en dat na een safety car en een rode vlag. Zo draaide de Brit het circuit op als zeventiende en was hij dus de laatste man in de race.

Kort na de herstart begaf de auto van Max Verstappen het. Er lag dus een gouden kans te wachten voor heel wat subtoppers. Gasly had in zijn AlpaTauri de leiding overgenomen. Zowaar reed ook Räikkönen in de Alfa Romeo op de eerste posities. Sainz maakte nog wel jacht op de leidersplaats, maar Gasly hield die vast en won zo zowaar de GP van Italië. Stroll werd derde, Hamilton sleepte er nog een zevende plaats uit.