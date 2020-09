F1-team Renault krijgt in 2021 een nieuwe naam

Het bekende merk Renault zal in de toekomst niet meer als dusdanig terug te vinden zijn in de Formule 1. Volgend jaar ondergaat de Franse renstal een naamswijziging. Het team zal dan als Alpine door het leven gaan. Dat heeft Renault zelf aangekondigd.

Alpine is een sportwagenmerk dat al tientallen jaren deel uitmaakt van Renault en zal in 2021 dus ook de naam zijn die aan het F1-team gelinkt zal worden. Dat is het gevolg van een bedrijfsherstructurering die momenteel bij Renault aan de gang is.

Niet enkel de naam verandert, want ook de gele en zwarte kleuren die zo kenmerkend zijn voor Renault, zullen niet meer met het team in verband gebracht worden. Het geel-zwart maakt plaats voor rood, wit en blauw: de kleuren van de Franse vlag.

OCON EN ALONSO BIJ ALPINE

Momenteel rijden Daniel Ricciardo en Esteban Ocon voor Renault. Van hen beiden zal enkel Ocon volgend jaar voor Alpine rijden. Ricciardo trekt naar McLaren. De andere plek bij Alpine zal ingevuld worden door Fernando Alonso.