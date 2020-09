Polepositie én nieuw baanrecord voor Lewis Hamilton, Ferrari's blameren zich in Italië

Misschien gelukkig nog voor Ferrari dat er geen publiek toegelaten is, want de renstal zou anders nogal wat over zich heen krijgen. Het dieptepunt lijkt daar nog altijd niet bereikt.

Ondanks problemen in de derde vrije training wisten ze bij Renault de bolide van Ricciardo weer op te lappen. Zowaar zagen we een Ferrari en Red Bull strijden om toch maar Q1 te overleven. Albon haalde het nipt, Vettel niet. De anderen die er uit lagen waren Grosjean, Giovinazzi, Russell en Latifi.

FERRARI OP NEGATIEVE WIJZE IN GESCHIEDENISBOEKEN

Hoe moeten ze dat nu weer bij Ferrari gaan uitleggen? Het werd nog erger, want het verhaal van Leclerc eindigde dan weer in Q2. Net als dat van Kvyat, Ocon, Räikkönen en Magnussen. Voor het eerst in 1984 start er in de GP van Italië geen enkele Ferrari in de top tien. Hamilton was wel uitstekend op dreef en zette met een supersnel rondje een record neer op Imola: 1:19.092.

Bottas ging in Q3 nog sneller dan het pas gereden record van Hamilton. En die tijd van Bottas werd dan meteen weer verbeterd door... Hamilton! Kortom: Mercedes in flying mode. Het nieuwe baanrecord is nu 1:18.877 op Imola. De pole was bijgevolg ook voor de Brit. Bottas zette de tweede tijd neer en Sainz de derde. Verstappen vertrekt pas als vijfde op de startgrid, na Perez.