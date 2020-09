Bottas het snelste in meeste vrije trainingen in Italië, McLaren komt in derde sessie sterk voor de dag

Valtteri Bottas heeft zich in de vrije trainingen tijdens de GP van Italië van zijn beste kant laten zien. Bottas was het snelst in de derde vrije training en had eerder ook al de eerste training naar zijn hand gezet. In de andere oefensessie was teamgenoot Hamilton het rapst.

Weinig verrassend uiteraard dat Mercedes ook in de oefensessies al de lakens uitdeelde. In de eerste twee vrije trainingen deden ze dat met een één-tweetje. In de derde training moest Hamilton wel vrede nemen met een vijfde plaats. Bottas knalde dan maar opnieuw naar de snelste tijd met een rondje van 1:20.089. HAALT RICCIARDO DE KWALIFICATIES? Hamilton had wel moeten uitwijken voor twee bolides die zij aan zij traag aan het rijden waren. Mogelijk kijken de stewards daar nog naar. Voorts had enkel Ricciardo met problemen te maken in FP3. Het valt nog af te wachten of zijn Renault tijdig hersteld kan worden voor de kwalificaties. Een snel rondje hielp Ricciardo wel nog aan de vierde plaats in deze sessie. Een team dat sterk voor de dag kwam in de derde vrije training is McLaren. Carlos Sainz reed naar de tweede tijd, weliswaar op meer dan twee tienden van een seconde van Bottas. Lando Norris moest een tiende toegeven op zijn teamgenoot en werd derde.