Netflix gaat serie over het leven van Ayrton Senna uitbrengen

Netflix komt in 2022 met een serie over Ayrton Senna op de proppen. De serie geeft een inkijk in het leven van de veel te vroeg overleden F1-coureur.

Ayrton Senna was een graag gezien persoon en zijn dood tijdens de GP van San Marino in 1994 kwam dan ook aan als een grote schok in de sportwereld. Nu willen de makers van de Netflix-serie het leven van Senna in de verf zetten met een serie ter nagedachtenis van de Braziliaan.

Ook zijn familie en vrienden zullen veelvuldig aan bod komen in de serie. "Het is heel speciaal dat we het verhaal gaan vertellen over hem, die maar weinig mensen kennen. De Senna-familie wil van dit project iets unieks en ongelooflijk moois maken", zegt zijn zus, Vivianne Senna.

Zelfs 26 jaar na zijn dood blijft Ayrton Senna een graag gezien persoon in de F1-wereld. De serie zal dat dan ook nog eens in de verf zetten.