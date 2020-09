Het einde van een tijdperk: laatste in F1 actieve lid van Williams-familie zegt de koningsklasse vaarwel

Het einde van een tijdperk is in zicht. Na de GP van Italië zal de familie Williams niet meer tot de F1 behoren. Dat zal immers de laatste GP worden met Claire Williams als verantwoordelijke van het team met dezelfde naam. Een gevolg van de recente overname.

Haar vader Frank Williams richtte in 1977 het Formule 1-team op. Williams werd één van de traditieteams in de F1 en kende grote successen in de jaren '80 en '90. Liefst negen keer in zeventien jaar veroverde Williams de constructeurstitel.

ZEVEN WERELDKAMPIOENEN

Ook leverde het zeven keer de wereldkampioen: Alan Jones (1980), Keke Rosberg (1982), Nelson Piquet (1987), Nigel Mansell (1992), Alain Prost (1993), Damon Hill (1996) en Jacques Villeneuve (1997) raceten in een Williams naar de wereldtitel. Daarna zakte de Britse renstal af naar de lagere regionen van de F1.

Onlangs nam de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital het team over. Zo werd de toekomst van het team veiliggesteld. Het betekent wel het einde van de betrokkenheid van de familie Williams. Claire Williams zal komend weekend voor de laatste keer haar job als teamverantwoordelijke uitoefenen.