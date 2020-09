Hamilton beseft dat F1 saai begint te worden: "Maar het is niet onze fout"

Het seizoen van de Formule 1 is 7 GP's ver en al 6x kwam een Mercedesbolide als eerste over de meet. Het is de 50e keer sinds 2010 dat Mercedes plaatsen 1 en 2 bezetten. Lewis Hamilton zelf beseft dat het soms een beetje saai begint te worden.

"Hopelijk begrijpen de fans dat het onze fout niet is", zei Hamilton na afloop van de GP in Spa Francorchamps. "Wij zijn de rijders en hebben onze positie in de F1 verdiend. We doen ons uiterste best en gaan iedere keer voluit. Maar het zijn andere mensen die de beslissingen nemen", klinkt het. "Ik ben hoopvol dat we in 2022 andere races zullen zien. Met de nieuwe bolides zou het beter zijn dat de races veel closer worden." "Als tiener stond ik vroeger regelmatig op om de start te zien van de GP's te zien en dan ging ik opnieuw slapen om het einde te zien. Vandaag zou ik dat misschien ook doen tenzij iemand me zou zeggen dat het een superspannende race was", vergelijkt hij de situatie van vroeger met nu.