🎥 Lewis Hamilton laat Mercedes juichen op Spa-Francorchamps, supercrash Giovinazzi kruidt ook GP van België

Uitkijken was het natuurlijk naar de GP van België. Lewis Hamilton en Mercedes hebben de verwachtingen volledig waargemaakt. Hamilton verzilverde zijn polepositie: zijn zege kwam geen moment in de problemen. Voorts veel duels in het middenveld en hét moment van de race was de crash van Giovinazzi.

Bij de start in Spa-Francorchamps hielden de absolute toppers hun posities vast: Hamilton op één, Bottas op twee en Verstappen op drie. Alle rijders kwamen er goed door, maar even later lagen er wel brokken op het circuit. Giovinazzi was de controle over zijn wagen compleet kwijt en crashte zwaar. Van zijn Alfa Romeo schoot niet al te veel over. Eén van de wielen was ook losgekomen en trof dan weer de bolide van Russell. De Williams-rijder vloog hierdoor op zijn beurt in de bandenmuur. Ondanks de ernst van de crashes stapten beide piloten gelukkig toch weer veilig uit de wagen. ❗ OPGEPAST: overstekend wiel ❗ pic.twitter.com/1xQooiBA7h — Play Sports (@playsports) August 30, 2020 Uiteraard moest de safety car op de baan komen en nadien kon de focus weer naar de race. De aangename verrassing uit het eerste wedstrijdgedeelte was Pierre Gasly, die in zijn Alpha Tauri oprukte naar de vierde plek. Halfweg koers werd die positie weer ingenomen door Daniel Ricciardo en de Australiër zou die plek ook vasthouden. Een mooie beloning voor Renault, dat dit weekend goed voor de dag kwam. Voor hem lagen de eerste drie posities toen eigenlijk ook al vast: Hamilton was te sterk voor Bottas, die op zijn beurt dan weer voldoende overschot had ten opzichte van Verstappen. De volgorde van de podiummannen zou zo ook niet meer wijzigen. Ocon en Albon werden respectievelijk vijfde en zesde. Gasly viel na zijn sterk wedstrijdbegin ver terug, maar knokte nog knap terug naar een achtste plaats.