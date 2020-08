Polepositie in Spa-Francorchamps voor Lewis Hamilton, Ferrari stelt teleur

Lewis Hamilton is er opnieuw in geslaagd om de polepositie te pakken in de Grote Prijs van België. De Brit zal voor zijn ploegmaat Valtteri Bottas starten. Verstappen vertrekt op de derde plaats.

Lewis Hamilton maakte indruk tijdens de kwalificaties in de Grote Prijs van België. Hij zou nooit in de fout gaan en haalde zo al bij al vlot de polepositie voor morgen. Zijn ploegmaat Vallteri Bottas zal vanaf de tweede plaats starten. Ook Max Verstappen maakte een goede indruk. Hij vertrekt vanop de derde plaats. Bij Ferrari liep het minder goed. Zowel Leclerc als Vettel haalden de derde kwalificatieronde niet en starten dus niet in de Top 10.