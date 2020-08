Verstappen rondt goede eerste dag in Spa af met winst in tweede sessie, Ferrari's bij de traagste tijden

Max Verstappen voelt zich ook zonder publiek aardig thuis op Spa-Francorchamps. Dat is gebleken op de eerste dag van de GP van België. In de tweede vrije training zette Verstappen de beste tijd neer. Bij Ferrari valt er veel minder goed nieuws te rapen.

Het zijn natuurlijk nog maar oefensessies, maar in de eerste vrije training wist Verstappen de tijden van de Mercedessen al te benaderen. Verstappen trok de goede lijn door in de tweede training door de toptijd te rijden, een rondje van 01:43.744. Ricciardo kwam in zijn Renault ook wel in de buurt van die tijd.

TWEEDE MERCEDES MAAR NET BIJ EERSTE ZES

Lewis Hamilton had de derde tijd in de tweede oefensessie en was bijna een tiende van een seconde trager dan Verstappen. De vierde tijd was voor Albon en de vijfde voor Perez. Bottas geraakte ook nog nipt bij de beste zes tijden.

Van de vijftiende tijd voor Leclerc en zeventiende tijd voor Vettel zullen ze bij Ferrari niet vrolijk geworden zijn. Het kan ook zijn dat ze verstoppertje spelen, maar gezien het seizoen van de Italiaanse renstal tot dusver, zullen er wellicht toch wel wat problemen mee gemoeid zijn.