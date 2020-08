F1-piloten aan de slag in België! Mercedes-mannen gaan het best van start, Verstappen geeft hen weinig cadeau

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en de rijders van de andere teams: ze zijn allen in België om het beste van zichzelf te geven tijdens het hoogtepunt van het autosportseizoen in ons land: de GP van België. Weinig verrassend zette Mercedes de eerste training naar zijn hand.

Waar Hamilton het gewend is om meestal voorop te gaan, was Valtteri Bottas toch de snelste in de eerste vrije training. Het verschil tussen beide Mercedes-mannen: net geen zeventig honderdsten van een seconde. Max Verstappen zette de derde tijd neer en was nagenoeg even snel als Lewis Hamilton.

Dat belooft, als dat zich voortzet in de rest van het raceweekend. Racing Point-rijders Perez en Stroll waren goed voor de respectievelijk vierde en vijfde tijd in deze eerste sessie. Alexander Albon, ploegmaat van Verstappen bij Red Bull, maakte de top zes compleet.

De eerste vrije training in de GP van België speelde zich vrijwel zonder grote incidenten af. Bij Haas sukkelden ze wel wat met de motor.