Renault trekt klacht tegen Racing Point alweer in

De klacht van Renault tegenover Racing Point is alweer ingetrokken. Ze zijn bij de Franse ploeg al tevreden over wat er tot nu toe al bereikt was.

Zowel Ferrari als Renault dienden een klacht in tegen Racing Point, die bepaalde onderdelen van de racewagen hadden gekopieerd van Mercedes. Mercedes was het jaar voordien wereldkampioen geworden. Racing Point kreeg een geldboete van 400.000 euro en een aftrek van 15 punten in de WK-stand voor constructeurs. Maar dat was niet voldoende voor Ferrari en Renault, die in beroep gingen. Maar nu heeft Renault hun klacht alweer ingetrokken. "We hebben ons doel bereikt en er zijn duidelijke afspraken gemaakt omtrent welke onderdelen wel gekopieerd mogen worden. We willen deze controverse graag achter ons laten en ons weer focussen op racen."