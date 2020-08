Geen Rally van Duitsland dit seizoen door het coronavirus

Geen Rally van Duitsland dit seizoen. Eerst werd gezegd dat de wedstrijd zonder publiek zou doorgaan, maar nu wordt het dan toch geannuleerd. Ook hier is het coronavirus uiteraard de boosdoener.

Volgens Sporza zal er dit seizoen geen Rally van Duitsland gereden worden. Door het coronavirus kan de wedstrijd namelijk niet doorgaan. Daardoor blijven er nog maar 4 wedstrijden over op de kalender.

Door het wegvallen van de Rally van Duitsland zal de Rally van Sardinië enkele weken vroeger gereden worden. Er zal nog gereden worden in Estland, Turkije en Italië en er zal afgesloten worden in ons land in Ieper.