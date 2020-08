Formule 1 krijgt 17 Grote Prijzen dit seizoen: 4 nieuwe races bekendgemaakt

De fans van Formule 1 zullen blij zijn, want er zijn vandaag 4 extra races voorgesteld. Zo zullen er dit seizoen 17 Grote Prijzen gereden worden. Het gaat om Turkije, Abu Dhabi en Bahrein (2x).

Vooral Turkije is een verrassing, want de laatste editie in Turkije vond in 2011 plaats. Toen ging de overwinning naar de Duitser Sebastian Vettel. Daar zal dit seizoen op 15 november gereden worden. Op 13 december trekt de Formule 1 naar Abu Dhabi.