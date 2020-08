🎥 Spectaculaire beelden tijdens MotoGP: Spanjaard moet van motor springen omdat de remmen niet meer werkten

Indrukwekkende beelden op het circuit van Spielberg in Oostenrijk. Tijdens een Grote Prijs in de MotoGP werkten de remmen van de Spanjaard Maverick Vinales niet meer. Aan een snelheid van boven de 200km/u moest hij dan ook van zijn motor springen.

De 25-jarige Maverick Vinales heeft het voorbije weekend veel geluk gehad in de MotoGP. Zijn remmen hadden het tijdens de Grote Prijs in Oostenrijk namelijk begeven en hij moest aan een snelheid van boven de 200km/u van zijn motor springen. Vinales kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

De motor van Vinales reed daarna vol tegen de muur en vloog ook in brand. Pech voor de Spanjaard, want voor deze Grote Prijs stond hij nog op een mooie derde plaats in het algemeen klassement. Voorlopig staat de 21-jarige Fabio Quartararo aan de leiding.