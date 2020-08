Stoffel Vandoorne klaar voor reserverol F1: "Maar ik wens niemand toe dat ze ziek worden"

Stoffel Vandoorne zal als reserverijder het F1-seizoen ingaan en stiekem hoopt de Belg dat hij ergens eens mag invallen en misschien zo een plekje in de F1 kan bemachtigen.

Dat het snel kan gaan bewees Nico Hulkenberg. De Duitser moest invallen voor Sergio Perez, deed dat zo goed dat hij nu in onderhandelingen zit met enkele F1-teams om een plekje in 2021.

Stoffel Vandoorne zal reserverijder zijn voor Mercedes, Racing Point en McLaren. Enkele jaren geleden moest hij al eens invallen. Dat deed hij toen goed, want Stoffel Vandoorne reed in de punten.

"Ik ben er zeker van dat het nu nog beter zou gaan. Toen moest ik alle procedures nog leren op het vliegtuig. Nu ben ik er klaar voor. Ik sta stand-by en ben ervan overtuigd dat ik het goed zal doen."

Als Vandoorne moet invallen, dan betekent dat wel dat er iemand ernstig ziek is, zoals bijvoorbeeld Sergio Perez. "Ik zit een beetje in een moeilijke situatie. Als ik moet rijden, betekent dat wel dat er iets ernstig is. Ik wens niemand toe dat hij ziek wordt natuurlijk", zegt Vandoorne aan Het Nieuwsblad.