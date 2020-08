Alex Zanardi uit intensive care gehaald

Het gaat weer beter met Alex Zanardi. De Italiaan is uit intensive care gehaald.

De Italiaanse parafietser Alex Zanardi is twee maanden na zijn ernstige verwondingen door een vrachtwagen tijdens een handfietswedstrijd in Siena uit de intensive care gehaald te midden van "aanzienlijke klinische verbeteringen" van zijn toestand.

De viervoudige Paralympische gouden winnaar en ex-Formule 1-coureur liep door de aanrijding ernstige hoofdletsels op tijdens de 'Obiettivo Tricolore'. Later onderging hij vier afzonderlijke neurologische en kaak- en aangezichtsoperaties nadat hij in een geïnduceerde coma was geraakt.

Zanardi werd in eerste instantie behandeld in het Universitair Ziekenhuis van Siena en ligt sinds juli in het Milanese San Raffaele Ziekenhuis. Een verklaring van het ziekenhuis op woensdag meldt dat zijn toestand verbetert.

"Na een periode waarin hij na een ziekenhuisopname intensieve zorg onderging, heeft de patiënt gereageerd met aanzienlijke klinische verbeteringen. Om deze reden wordt hij momenteel bijgestaan en behandeld in semi-intensieve zorg op de Neuroanimatie Unit, onder leiding van professor Luigi Beretta".

Zanardi werd voor het laatst geopereerd op 27 juli, een "delicate neurochirurgische ingreep" om enkele complicaties te behandelen die het gevolg waren van de hoofdverwondingen bij het ongeluk, waarbij de 53-jarige breuken in zijn gezicht heeft opgelopen.