Ferrari-teambaas ziet Mick Schumacher in 2021 in Formule 1 rijden:

Mick Schumacher is één van de meest besproken rijders in de Formule 2. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen F1 Michael Schumacher zal volgens Ferrari-teambaas Marco Binotto in 2021 klaar zijn om de overstap te maken naar de F1, maar nog niet bij Ferrari.

De 21-jarige Mick Schumacher staat 5e in het klassement van de Formule 2 en wordt van dichtbij gevolgd door heel wat mensen. In de Formule 3 werd hij in 2018 wereldkampioen.

Bij Bild zegt Ferrari-teambaas Marco Binotto dat de overstap naar de F1 nu een logische stap zou zijn. "We moeten snel met hem gaan samenzitten om over de toekomst te praten", zegt de Italiaan. "Het zou logisch zijn om hem in 2021 in de F1 te laten rijden. Maar hij zal wel moeten beginnen bij een klein team om aan de F1 te wennen", vindt Binotto.

De twee mogelijke kanshebbers zijn Alfa Romeo Racing en Haas F1 team. Bij Alfa Romeo zit de carrière van de 40-jarige Kimi Raikkönen er wellicht op en ook het contract van Giovinazzi is nog niet verlengd. Bij Haas zijn Grosjean en Magnussen ook nog niet zeker van hun zitje volgend jaar.