De man met meer levens dan een kat: Zanardi verlaat intensive care

Het gaat opnieuw beter met Alex Zanard, de ex-F1-piloot die in aanrijding kwam met een vrachtwagen tijdens een handbikewedstrijd.

Zanardi heeft al heel wat ziekenhuisbedden gezien, meermaals werd er gevreesd dat hij zou overlijden. Maar ook nu lijkt het dat Zanardi de strijd tegen de dood opnieuw zal winnen.

Enkele weken na zijn ongeval in het handbiken, mocht Zanardi het ziekenhuis verlaten. Maar in het revalidatiecentrum ging het opnieuw slechter met de Italiaan, waarop hij terug naar het ziekenhuis moest. Zanardi onderging opnieuw een operatie en het ziekenhuis heeft laten weten dat zijn toestand sterk verbeterd is. Zoveel verbeterd dat hij de dienst intensieve zorgen heeft mogen verlaten.

In 2001 verloor Zanardi zijn beide benen na een aanrijding in de F1. Daarna heeft hij op de paralympcs 4 gouden medailles gewonnen in het handbiken.