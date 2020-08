Verhalen over vertrek van Ferrari kunnen prullenbak in, ook ander team treedt in voetsporen McLaren

Geen gespeculeer meer over een mogelijk vertrek van Ferrari uit de Formule 1: de Italiaanse renstal blijft op post. Nadat McLaren het eerder al deed, ondertekende ook Ferrari de 'Concorde Agreement'. Ook Williams heeft zijn akkoord gegeven.

De teams die deze overeenkomst ondertekenen, die de regels en het prijzengeld schetst voor de volgende jaren, verbinden zich ertoe zeker tot 2025 in de Formule 1 te blijven. Dat hebben tot op heden dus drie teams gedaan. Uitkijken maar hoeveel teams er nog volgen.

GERUCHTEN WORDEN NIET BEVESTIGD

In het geval van Ferrari is het plaatsen van de handtekening wel opvallend. Niet enkel omdat het bezig is aan een miserabel seizoen, maar ook omdat in mei geruchten opdoken dat een vertrek van Ferrari uit de F1 geen utopie was. Het is alleszins niet voor de eerstvolgende jaren.

Met ook Williams dat zich achter het akkoord schaart zijn het drie tradiitieteams in de Formule 1 die het 'Concorde Agreement' als eersten goedkeurden.