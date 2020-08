Toekomst F1 verzekerd: alle teams blijven tot 2025, ook Mercedes

Eerder hadden McLaren, Ferrari en WIlliams al bevestigd dat ze zeker in de F1 zullen blijven. Het was vooral afwachten wat Mercedes zou doen. In de 'Concorde Agreement' stond namellijk ook geschreven hoe het prijzengeld verdeeld zal worden de komende jaren. Mercedes zei zelf "het grootste slachtoffer te zijn" van de nakende veranderingen.

Maar woensdag heeft ook Mercedes het Concorde Agreement getekend, samen met de andere teams. Zo is de toekomst van de F1-wereld verzekerd tot ten minste 2025. Op dit moment zijn er 10 teams actief in de F1.

BREAKING: All 10 teams have committed their futures in F1 until 2025 after agreeing terms on a new Concorde Agreement#F1 pic.twitter.com/NNDyVzBWtE