Een primeur: België krijgt eigen WK-rally, Ieper én Spa-Francorchamps places to be in november

Een Rally van Ieper komt er dit jaar niet enkel op nationaal, maar ook op internationaal niveau! België krijgt zo een eigen manche in het WK rally. En meer nog: het zal de laatste manche zijn in het kampioenschap. Mogelijk valt de beslissing over de wereldtitel dus op Belgische bodem.

Door het coronavirus is de kalender van het WK rally ook danig door mekaar geschud. Er werden al drie races afgewerkt. Bedoeling is om vanaf september ook te gaan rijden in Estland, Turkije, Duitsland en Italië. Waarna dus de slotmanche volgt in België.

De Rally van Ieper gaat door van 19 tot en met 22 november. Het is de allereerste keer dat er in België een rally uit het WK zal georganiseerd worden. Er zal overigens niet enkel in Ieper gereden worden. De Power Stage op de slotdag gaat door op het F1-circuit van Spa-Francorchamps.

Waar Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul zich thuis voelen. Het droomscenario voor de Belgische autosport zou natuurlijk zijn dat zij daar in eigen land wereldkampioen kunnen worden.