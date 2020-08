McLaren zet als eerste team zijn handtekening en blijft nog jaren in de Formule 1

McLaren is één van die traditieteams die niet weg te denken zijn uit de Formule 1. Het zal inderdaad nog niet zo snel gebeurden dat de Britse renstal niet te zien is in de koningsklasse van de autosport. Zeker tot 2025 blijft McLaren aan boord.

Dat staat helemaal vast nu ze bij McLaren hun handtekening hebben gezet onder het 'Concorde Agreement'. Ze zijn het eerste F1-team die dat doen. Het 'Concorde Agreement' moet het hele gebeuren in de F1 regelen, met onder andere akkoorden over de regels en het prijzengeld. McLaren neemt al sinds 1966 deel aan de Formule 1. Stoffel Vandoorne reed van 2016 tot 2018 voor het team in de F1, de laatste twee jaar als vaste rijder. Toen had McLaren één van de traagste bolides. Na zijn vertrek is er veel progressie geboekt. Dit jaar zijn de vaste rijders Carlos Sainz en Lando Norris. LAATSTE WERELDTITEL IN 2008 McLaren leverde in totaal al twaalf keer de wereldkampioen Formule 1, de laatste maal in 2008 met Lewis Hamilton.