🎥 Moto's vliegen in het rond in Oostenrijk: Rossi ontsnapt, Zarco een 'bijna-moordenaar' genoemd

Met nog twintig ronden te gaan in de GP van Oostenrijk kwamen Franco Morbidelli en Johan Zarco met elkaar in contact aan hoge snelheid. Beide rijders werden van hun motor gezwierd en hun moto's vlogen in het rond, wat uiteraard ook gevaarlijk was voor andere aanstormende rijders.

Eén van de moto's passeerde vlak voor de neus van legende Valentino Rossi. De zevenvoudig wereldkampioen was naar eigen zeggen aan de dood ontsnapt. Ook Maverick Vinales ontsnapte maar net aan één van de rondvliegende moto's.

One of the most terrifying #MotoGP crashes we've EVER seen!!! 😱



Watch the Turn 3 accident from all angles! 💥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/L2GLToviFi