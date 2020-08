Hamilton van start tot finish aan de leiding in GP van Spanje, Verstappen tussen Mercedessen

Lewis Hamilton heeft de GP van Spanje gewonnen. De Brit van Mercedes reed van start tot finish op de eerste plaats. Zijn leidersplaats kwam nooit echt in gevaar. Max Verstappen nestelde zich op plaats 2 tussen de Mercedes van Hamilton en die van Bottas.

Voor Hamilton verliep de start perfect, maar zijn ploegmaat Bottas die naast hem gestart was ging het minder goed af. Hij moest meteen enkele plaatsen afstaan waardoor Verstappen en de twee Racing Points hem konden inhalen. Enkele ronden later lukte het Bottas om opnieuw voorbij Perez en Stroll te gaan, maar Max Verstappen was al wat verder weggereden van de Fin.

De Racing Points van Perez en Stroll eindigden op plaatsen 4 en 5. Carlos Sainz eindigde op plaats 6, één plaats voor Sebastian Vettel zijn Ferrari. Volgend seizoen moet Sainz Vettel vervangen bij Ferrari.

De tweede Ferrari van Charles Leclerc was de enige uitvaller van de race. In ronde 38 spint hij met zijn wagen, de Ferrari lijkt niet meer verder te kunnen en dus moet de Monegask gedwongen opgeven.

CLASSIFICATION: END OF RACE



Another win for the imperious @LewisHamilton



Stroll leapfrogs Perez to take P4 after a penalty for Perez#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/sKiNuDdovV — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

Twee records

IN deze GP van Spanje werden twee records gebroken. Raikkonen heeft in deze GP de kaap van 83.846 km gehaald van racen in een F1, dat is meer dan twee keer ronde de aarde en een record.

LAP 38/66: KIMI BREAKS A RECORD



After completing lap 37, Kimi Raikkonen has now raced 83,846 km in F1



That's further than any other driver F1 in history



That's more than twice the circumference of Earth 🌍



That's incredible 👌#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/P5zoXOy12R — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

Maar ook Hamilton scoorde een record. Met zijn 156 podiumplaatsen heeft hij zich definitief voorbij Michael Schumacher geloodst.