Mercedes-rijders zetten onderonsje verder, Verstappen derde op meer dan een halve seconde

De oefensessies in Spanje geven weer de gewoonlijke waardeverhoudingen weer, met de Mercedes-piloten die elk om beurt een vrije training op hun naam schrijven. Na de derde sessie staat het 2-1 voor Hamilton tegen Bottas. Verstappen zette zaterdagmiddag de derde beste tijd neer.

Hamilton en Bottas hadden vrijdag elk al één oefensessie gewonnen. Hamilton had nog honger naar meer, want in de derde vrije training perste de Brit er nog enkele snelle rondjes uit. Zijn tijd van 1:17.222 kon niet meer geklopt worden.

MOOIE MARGE VOOR MERCEDES

Valtteri Bottas zat een tiende boven de tijd van zijn teamgenoot. Of om precies te zijn: 0.151. Er waren nog een vijftal rijders die binnen de seconde bleven. De beste onder hen, Max Verstappen, zat op vijf tiende van een seconde van Hamilton en op meer dan drie tienden van Bottas.

McLaren-rijder Carlos Sainz zette de vierde beste tijd neer en ging zo nog net Sergio Perez en Charles Leclerc vooraf.