Lewis Hamilton pakt de pole na spannend duel, Verstappen start vanop tweede rij

Ook in de kwalificaties in Spanje waren er twee bolides een stuk sneller dan de rest. Lewis Hamilton slaagde er dan ook nog eens in om ploegmaat/concurrent Bottas te kloppen en zo de polepositie te veroveren. Max Verstappen zette de derde beste tijd neer.

Magnussen, Grosjean, Russell, Latifi en Giovinazzi: zij waren de eerste vijf rijders wiens kwalificatiesessie het er snelst op zat. Vettel, Kvyat, Ricciardo, Räikkönen en Ocon waren de volgenden die sneuvelden. Vettel zat dicht bij een plekje in Q3, maar het zat er ook deze keer niet in. Het begint al een gewoonte te worden voor de Duitser. Hamilton of Bottas? Dat was vervolgens de grote vraag voor het vastleggen van de polepositie. Heel groot was het verschil tussen hen niet, maar Hamilton ging toch nog 0.059 sneller dan Bottas. De Brit zal zondag dus van op de pole mogen vertrekken, voor zijn teamgenoot. RACING POINT EN RED BULL BESTE TEAMS NA MERCEDES De tweede rij zal bestaan uit Max Verstappen en Sergio Perez. Op de derde rij op de startgrid ook iemand van Racing Point en Red Bull, met Lance Stroll en Alexander Albon.