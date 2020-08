Stoffel Vandoorne wint eerste race ooit in Formule E: "Een ongelooflijke race"

Stoffel Vandoorne heeft zijn eerste zege in de Formule E te pakken. De 28-jarige Vandoorne ging in polepositie van start en gaf die plek niet meer af.

Voor Vandoorne meteen zijn eerste zege in de Formule E ooit en ook voor Mercedes de eerste zege van het seizoen. Zijn ploegmaat Nyck de Vries werd tweede.

"Een ongelooflijke race. We hebben vandaag eigenlijk de perfecte race gereden. Sebastien Buema was steeds dichtbij ons, maar we hadden de situatie onder controle. Het seizoen afsluiten met een eerste en tweede plek is het beste waar we op konden hopen en dat we tweede worden in het kampioenschap is een bonus", zei Vandoorne achteraf.

De Portugees Antonio Felix Da Costa was al zeker van de wereldtitel en reed als negende over de streep.