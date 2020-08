Mercedes decimeert de rest in eerste vrije oefensessie Barcelona

De eerste plek was niet voor Lewis Hamilton, wel voor Valtteri Bottas. De Fin reed 4 honderdsten sneller dan Hamilton. Max Verstappen reed naar plek drie, op bijna een seconde van Bottas.

Ferrari lijkt opnieuw aanspraak te kunnen maken op de topplaatsen. Charles Leclerc eindigde op plaats 4 en Vettel op plaats 5.

De 'roze Mercedesse ' van Perez en Stroll eindigden op plaatsen 7 en 10. Nog opvallend: voor Williams ging George Russell niet van start. Testrijder Roy Nissany kreeg de kans om zich eens te bewijzen in een F1-wagen. Hij eindigde echter op de laatste plaats. De twee wagens van Williams kwamen laatste en voorlaatste, op meer dan een seconde van de 18e plaats van Ricciardo.

