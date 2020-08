Hamilton en Bottas draaien de rollen om in tweede oefensessie Barcelona

In de eerste vrije oefensessie was Valtteri Bottas nog de snelste op het circuit in Barcelona. Maar teamgenoot Lewis Hamilton nam de fakkel over in de tweede vrije oefensessie.

Hamilton was bijna 3 tienden sneller dan zijn ploegmaat. Maar de winnende tijd van de FIn in de eerste vrije oefensessie, is wel nog steeds 1 tiende sneller dan de winnende tijd van Hamilton.

Net zoals in de eerste sessie, was Verstappen de beste niet-Mercedesrijder in Catalonië. Hij eindigde op ruim 8 tienden, een wereld van verschil in een F1-wagen. De vierde plek ging knap naar Ricciardo. De Haas van Romain Grosjean strandde op plek 5, op meer den een seconde van Hamilton.

Ferrari deed het in de eerste oefensessie niet slecht. Deze keer reed Leclerc naar plek 6, Vettel werd pas 12e. Voor Williams lijkt het een rampzalig weekend te worden. Net als in de eerste oefensessie, eindigden de Williams-bolides ver achter het pak op plaatsen 19 en 20.