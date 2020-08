🎥 UPDATE: Stoffel Vandoorne verzilvert polepositie en behaalt allereerste zege in Formule E

Het seizoen afsluiten met een knaller: dat heeft Stoffel Vandoorne gedaan in de Formule E. In de laatste ePrix van het seizoen was Vandoorne de beste. Voor onze landgenoot zijn eerste overwinning in de Formule E. De dag was al geweldig begonnen door in de kwalificaties de pole te bemachtigen.

Een rondje van 1'15"468 bezorgde hem de polepositie. Eerder verrassend, want tot dusver moest hij na de kwalificaties vooral inhalen aan het Tempelhof. "Ik had dit wel nodig. De kwalificaties zijn niet mijn sterkste punt geweest in Berlijn. Ik moet toegeven dat dit onverwacht komt", reageerde Vandoorne na het binnenhalen van de pole.

Vandoorne vatte de laatste race aan als negende in het klassement, maar kon met deze uitstekende startpositie nog fel oprukken. ""We weten dat in de Formule E alles kan gebeuren. Als we alles perfect uitvoeren en onze normale racesnelheid halen, moeten we een goed resultaat kunnen behalen", dacht Vandoorne.

Update: Stoffel Vandoorne slaagde erin om zijn polepositie te laten doorwegen tijdens de race en een hoofdrol te spelen. Even moest hij de leiding afstaan aan Buemi, maar hij stak 'm meteen weer voorbij. Buemi moest kort nadien ook Nyck de Vries laten voorgaan, waardoor beide Mercedes-rijders de eerste twee posities bezetten.

Vandoorne liet de overwinning nadien niet meer uit handen glippen en behaalde dus zijn allereerste zege in de Formule E. Ook De Vries en Buemi behielden hun posities.