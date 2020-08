Stoffel Vandoorne maakt zich op voor afsluiter nadat hij alle Formule E-kampioenen achter laat in voorlaatste race

Het tweede Formule E-seizoen van Stoffel Vandoorne is bijna ten einde. Bij Mercedes kon hij zich geregeld in de subtop nestelen. Voorlopig is dat het hoogst haalbare. Donderdagavond zal er voor de laatste keer geracet worden in Berlijn.

Ook woensdagavond stond er een race op het programma. Stoffel Vandoorne geraakte niet verder dan de negende plaats, maar hield wel alle Formule E-kampioenen achter zich. Kersvers wereldkampioen Da Costa, maar ook ex-winnaars als Vergne, Di Grassi en Buemi. Jérôme d'Ambrosio eindigde slechts als zestiende. Oliver Rowland mocht juichen aan de finish na een duel met de Nederlander Frijns. De blik wordt nu gericht op de wedstrijd van donderdagavond, de zesde en laatste race in Berlijn. Meteen ook de laatste race van het kampioenschap. HOUDT VANDOORNE PLEK IN TOP TIEN VAST? Sowieso is het voor Vandoorne een beter kampioenschap geweest dan in zijn debuutjaar. Vandoorne vat de laatste ePrix aan als nummer negen in het klassement. D'Ambrosio staat vijftiende.