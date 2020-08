Sergio Perez herstelt van COVID-19 en kan van start gaan in GP van Spanje

Sergio Perez is weer hersteld van het coronavirus en zal van start gaan in de GP van Spanje. Perez mistte de voorbije twee races in Silverstone door het virus.

Toen Sergio Perez te horen kreeg dat zijn moeder ziek was, vloog hij onmiddellijk richting Mexcio. Maar op zijn reis geraakte Perez besmet met het coronavirus. Ondertussen is hij daarvan herstelt en testte hij negatief. Racing Point kondigde aan dat Perez dus van start zal kunnen gaan in de GP van Spanje. Voor Perez een hele opluchting, nadat hij twee races moest missen. "Ik had het moeilijk met de wedstrijden te bekijken vanachter mijn tv. Ik ben blij dat ik weer zelf achter het stuur mag kruipen. Ik ben volledig fit. Ik ben blijven trainen tijdens mijn quarantaine, want ik had eigenlijk weinig last van symptomen", zei de Mexicaan.