Van een geslaagde comeback gesproken: Hulkenberg meteen in gesprek met F1-teams

Hulkenberg reed zich de afgelopen twee GP's op het circuit van Silverstone in de kijker van verschillende F1-teams. Als vervanger van de coronabesmette Sergio Perez stuurde hij de roze Racing Point naar een knappe zevende plek.

Dat is enkele teams niet ontgaan blijkbaar, want de Duitser laat weten dat hij met verschillende F1-teams gesprekken voert. Krijgen we dan toch een volledige comeback van 'The Hulk'?

De teams in kwestie zouden Alfa Romeo Racing en Haas zijn. Beide ploegen hebben hun rijders voor komend jaar nog niet aangekondigd. Bij Haas rijden nu Romain Grosjean en Kevin Magnussen. Bij Alfa Romeo ex-wereldkampioen Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi.