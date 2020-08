Ross Brawn vergelijkt Verstappen met F1-legende: "Hij is uitgegroeid tot een uitzonderlijke coureur"

Max Verstappen imponeerde afgelopen weekend op het circuit van Silverstone. De Nederlander brengt daarmee terug wat spanning in de strijd om de wereldtitel.

Ross Brawn, voormalig technisch directeur bij Ferrari, is onder de indruk van de jonge Nederlander: "Max was gewoon sensationeel in Silverstone", zegt Brawn op de officiële webstek van de F1.

"Hij doet me in veel opzichten denken aan Michael Schumacher. Als je naar zijn radio luistert, heeft hij duidelijk reservecapaciteit. De limiet van de auto is niet de limiet van Max Verstappen. Hij is in staat om de subtiliteit van de auto te voelen en perfect te reageren."

Stappen gezet

"Ik herinner me de begindagen van Max in de Formule 1 waar zijn snelheid duidelijk was maar nu is hij uitgegroeid tot een uitzonderlijke coureur."

"Ik hield van zijn radio, vooral toen hij zei dat hij niet 'als een oma' wilde rijden toen het team hem vroeg zijn banden te beheren. Het toont een enorm vertrouwen en een relatie in het team, die erg sterk is."