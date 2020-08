Grote dankbaarheid op zijn plaats voor de klasse van Max Verstappen

Voor een keertje was het niet de vraag: Hamilton of Bottas? Neen, Max Verstappen won de 70th Anniversary GP. De F1-liefhebber mag zich in de handen wrijven dat deze Verstappen deel uitmaakt van deze generatie. Stel je het kampioenschap maar eens voor zonder hem.

Het is goed merkbaar dat de nog altijd slechts 22-jarige Max Verstappen de vorige jaren al een bepaalde weg in de F1 heeft vastgelegd. Onvoorstelbaar hoe hij elke wedstrijd weer het absolute maximum uit zijn wagen weet te halen. Eigenlijk was Verstappen dit jaar tijdens een race nog niet op een foutje te betrappen. In de eerste GP viel hij uit met pech, maar voorts stond Verstappen telkens op het podium.

Dat is al een prestatie om u tegen te zeggen. De Red Bull met Honda-motor is een heel aardige bolide, maar Mercedes is doorgaans ruimschoots sneller, er iis dus weinig foutenmarge. En kijk maar naar de uitslagen van Alexander Albon, toch ook een rijder met potentieel, maar het is voor hem geen evidentie om zijn Red Bull hoog te positioneren.

VAN 4 NAAR 1

Het voorbije weekend werd de Thaise Brit vijfde. Slechts één keer deed hij beter en in Silverstone zat er ook een achtste plaats bij. Het zijn echt wel de ontegensprekelijke rijderskunsten van Verstappen die hem doen meestrijden voor de eerste plaatsen en nu deed hij er dus nog een schepje bovenop. En niet vergeten: vanop plaats 4 op de startgrid.

Een blik op de concurrentie leert ons dat we maar te blij mogen zijn dat Verstappen meerijdt. Racing Point en McLaren laten bij momenten leuke dingen zien, maarr niet in die mate dat Mercedes bedreigd kan worden. En Ferrari komt niet verder dan het beperken van de schade. Als Verstappen niet zou meedoen, zou Mercedes op een nog grotere hoogte staan en zou de spanning er helemaal af zijn.

HUIDIGE POSITIE AL HUZARENSTUKJE

Is die er nu wel echt in het kampioenschap? Verstappen nadert tot op dertig punten van Hamilton. Beeld je maar eens in dat Red Bull geen late pitstop had aangevraagd in de eerste race op Silverstone of van pech bespaard was gebleven in de openingsrace. Dan was het echt spannend geweest. Verstappen is opgerukt naar de tweede plek in de stand, voor Bottas dus. Dat is al een huzarenstukje.

Om in de buurt te geraken van de wereldtitel, moet het al quasi elke wedstrijd lopen zoals het in de 70th Anniversary GP was: Verstappen op zijn allerbeste en Bottas die wat in de weg van Hamilton gaat rijden. De bandenproblemen zijn wel even een item bij Mercedes, maar dat betekent nog niet dat het kampioenschap een thriller wordt. Maar een F1 zonder Verstappen wil je je niet inbeelden.