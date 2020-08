Max Verstappen doorbreekt de Mercedes-hegemonie met schitterende prestatie op Silverstone

Schrijf de wereldtitel voor Lewis Hamilton toch nog maar niet op. Max Verstappen liet op Silverstone nog eens zien wat een klasbak hij is en zag ook de strategie van zijn team goed uitdraaien. Voor het eerst dit seizoen beet Mercedes in het zand.

Polesitter Bottas hield bij de start de eerste plaats vast, voor teamgenoot Hamilton. Op de tweede rij ging Hamilton voorbij Hülkenberg. Een veel minder goed gevoel zal Vettel gehad hebben nadat hij even alle controle verloor en als... allerlaatste zijn weg moest verderzetten. De Duitser van Ferrari, ook al maar als elfde gestart, wachtte dus al heel vroeg een lange inhaalrace.

VERSTAPPEN HAALT NA PITSTOP BOTTAS IN

Bij Mercedes moesten ze de banden weer naarstig in het oog houden en kozen ze al vroeg voor een pitstop. Ze vreesden dat Verstappen, op de harde banden, slechts één keer zou stoppen. Na zijn pitstop kwam de Nederlanders met mediums het circuit op, vlak achter Bottas, maar hij kon de Fin wel meteen terug voorbijsteken.

2 EN 3 VOOR MERCEDES

Verstappen zou uiteindelijk toch nog een tweede keer de pits in gaan, maar bleef Bottas netjes voor en Hamilton ging gezien de slijtage bij zijn banden zeker nog moeten binnenkomen. Dat gebeurde ook. Zo moest Hamilton vrede nemen met een derde plaats.

Bottas bereikte de finish als tweede, na de 70th Anniversary GP-winnaar Max Verstappen. Die brengt zo toch weer enige spanning in het klassement, al is er wat dat betreft wel nog wat werk voor de boeg, maar alleszins is het een hele fraaie rit die Verstappen op Silverstone afwerkte. Leclerc, Albon en Stroll maakten de top zes compleet.