Da Costa ziet teamgenoot winnen en pakt de wereldtitel in Formule E, Vandoorne en D'Ambrosio buiten de top tien

De wereldkampioen Formule E, voor het eerst officieel erkend door de FIA, is bekend: António Félix da Costa van Techeetah. Die moest het in de vierde race in Berlijn stellen met een tweede plaats, maar dat was na zijn drie eerdere zeges dit kampioenschap voldoende om de titel veilig te stellen.

Techeetah was de snelste bolide in de kwalificaties, met Vergne die nog net iets rapper ging dan Da Costa. D'Ambrosio vertrok als negende, Vandoorne pas als twintigste. De start zorgde meteen voor drama: Günther, de winnaar van de vorige race, verloor zijn linkervoorvleugel na een aanrijding en mocht de strijd al staken in de openingsronde.

Voorin werden de startposities in het eerste deel van de race behouden, tot Da Costa in bocht zes voorbij Vergne naar de leiding ging. De Fransman gaf echter niet op en heroverde de eerste plek later in de wedstrijd. Zo kon Vergne, de vorige twee jaar de kampioen, nog eens een ePrix winnen.

VANDOORNE VOOR D'AMBROSIO

Da Costa werd tweede en verzekerde zich zo van de wereldtitel. Rowland speelde zijn derde plaats in de race kwijt, die ging naar Buemi. Vandoorne schoof nog op naar het middenveld en slaagde er zelfs nog in om voor D'Ambrosio te eindigen. Een stek in de top tien zat er wel niet in. Vandoorne eindigde als twaalfde, D'Ambrosio als vijftiende.