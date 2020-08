Mercedes domineert vrije trainingen volledig op Silverstone, frustratie bij Verstappen door verkeer

De snelheid van Mercedes is dit weekend nog eens een keertje te bewonderen op Silverstone. In de derde vrije training was de snelste tijd voor Lewis Hamilton, voor teamgenoot Valtteri Bottas, die nog maar juist zijn contract verlengde.

Mercedes bleek dus eens te meer over de snelste bolide te beschikken. Met een tijd van 01:26.621 was Hamilton ook nog eens drie tienden van een seconde sneller dan Bottas. Dat belooft voor de kwalificaties. De derde tijd was voor Lando Norris van McLaren. Voor Verstappen was het een enerverende sessie. De Nederlander geraakte vast in het verkeer en kwam niet verder dan de zevende tijd.

2 OP 3 VOOR HAMILTON

De toptijd van Hamilton in de derde vrije training was helemaal geen toeval. Ook in de eerste twee oefensessies op vrijdag was het Mercedes boven. Bottas was het snelst in de eerste vrije training en Hamilton had ook al de tweede vrije training op zijn naam gezet.

In de marge van de 70th Anniversary GP won Renault het protest tegen Racing Point, dat bestraft werd met puntenverlies en een geldboete. Een te milde sanctie, vinden andere teams. Liefst vijf ploegen hebben beroep aangetekend.