Günther (BMW) houdt Nederlander nipt van winst in nagelbijtende Formule E-race, Stoffel Vandoorne valt onderweg uit

Geen leider van start tot finish aan kop, wel absolute spanning tot het einde deze keer. Vandoorne had er allemaal weinig aan, want hij kon de race voor Mercedes niet vervolledigen. Daar slaagde Maximilian Günther wel met brio in: de BMW-rijder haalde het nipt van Frijns.

Na twee races in de omgekeerde richting te rijden, kwam het Formule E-deelnemersveld weer terecht op het circuit in Berlijn dat ze zo goed kennen. De pole was voor Vergne, terwijl WK-leider Da Costa slechts vanop de negende plek vertrok. Er lagen dus kansen.

SLECHTE ZAAK VOOR STOFFEL

Stoffel Vandoorne kon die evenwel niet grijpen. Vandoorne viel met zijn Mercedes uit tijdens de derde race in de Duitse hoofdstad uit dit kampioenschap. Vandoorne kon dus niet uitrijden, het hoeft geen betoog dat hij zo een slechte zaak doet in het klassement.

D'AMBROSIO VERDIENSTELIJK

Zijn landgenoot D'Ambrosio reed in de Mahindra een verdienstelijke wedstrijd en werd zevende. Da Costa rukte nog op naar de vierde plaats, maar Günther, Vergne en Frijns maakten in de slotfase van de race de top drie uit. De Nederlander had nog wel wat over en ging dus voorbij Vergne.

Frijns zette ook nog de aanval op Günther: het werd een echte nagelbijter, BMW-rijder Günther haalde het nipt. Vergne en Da Costa bleven op drie en vier.