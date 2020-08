Bottas snoept de pole af van Hamilton, Verstappen met Racing Point-vervanger op tweede rij

Hamilton of Bottas? Wie van de Mercedes-rijders pakt de pole? Dat was vooral de vraag in de kwalificaties op het circuit van Silverstone, want eens te meer was Mercedes veruit de snelste wagen. Met een uiterst snel rondje kaapte Bottas de polepositie weg.

Ocon blokkeerde de weg voor Russell bij het uitkomen van bocht 5, een incident dat later onderzocht zou worden. Beiden slaagden er wel in om Q2 te halen. Dat kon niet gezegd worden van Kvyat, Magnussen, Latifi, Giovinazzi en Räikkönen. Voor Vettel was het nadien opnieuw alle zeilen bijzetten om bij de beste tien tijden te geraken. Het lukte hem echter niet: het blijft voor de Duitser een miserabel jaar bij Ferrari. Ook geen Q3 overigens voor Ocon, Sainz, Grosjean en Russell. KNAPPE DERDE PLAATS VOOR HÜLKENBERG Na de eerste snelle rondjes in Q3 had Lewis Hamilton de snelste tijd. De Brit zou die later ook nog eens verbeteren, maar Bottas dook er alsnog onder met een foutloos rondje. Hülkenberg, voor het tweede weekend op rij vervanger van Perez bij Racing Point, is een knappe derde op de startgrid. De vierde startplaats is voor Verstappen.