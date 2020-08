Ook dit weekend vervangt Nico Hülkenberg Sergio Perez bij Racing Point

Ook dit weekend zal Nico Hülkenberg een kans krijgen bij Racing Point. Sergio Perez is namelijk nog steeds niet terug na zijn positieve coronatest. Ook in de vorige GP was Hülkenberg er bij, maar hij kon niet starten vanwege problemen aan de motor.

Opnieuw geen Sergio Perez bij Racing Point dit weekend. De Mexicaan is nog niet terug na zijn positieve coronatest. Daardoor zal Nico Hülkenberg ook in de komende GP te zien zijn als vervanger. In de vorige GP ging Hülkenberg ook normaal rijden voor Racing Point, maar hij kon niet starten in de race vanwege motorproblemen. Dit weekend krijgt hij dus een nieuwe kans om zich te bewijzen.