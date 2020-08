Max Verstappen beseft dat het moeilijk wordt om wereldtitel binnen te halen: "we doen niet mee voor het kampioenschap"

Max Verstappen is niet slecht begonnen aan het nieuwe seizoen, maar toch beseft de Nederlander nu al dat het moeilijk zal worden om de wereldtitel binnen te halen. Mercedes is namelijk moeilijk te kloppen.

Max Verstappen gaf een interview bij de Nederlandse openbare omroep NOS. "De wereldtitel zit er niet in dit jaar. Lewis Hamilton zit in zijn beste wagen en de kloof tussen mij en Bottas zal ook alleen maar groter worden."

De Nederlander van Red Bull Racing heeft lovende woorden voor Mercedes. "We moeten respect hebben voor Mercedes, want wat zij doen, is knap. Ik ben tevreden over seizoensstart, maar we doen niet mee voor het kampioenschap."