Charles Leclerc niet te spreken over mensen die hem afschilderen als racist: "Plaats mij niet in dezelfde groep als deze walgelijke mensen"

Charles Leclerc krijgt heel wat kritiek over zich heen. De F1-piloot van Ferrari knielde niet voor de GP van Groot-Brittannië, maar konden enkele mensen niet mee lachen en Leclerc werd afgeschilderd als een racist.

Charles Leclerc zelf had een antwoord klaar op Twitter. "Het is jammer om te zien hoe mensen mijn woorden manipuleren. Ik ben geen racist en ik haat racisme. Het is walgelijk. Ik wil niet in dezelfde groep als deze walgelijke mensen geplaatst worden."

"Ik heb altijd respect gehad voor iedereen en het zou de standaard moeten zijn in de wereld. Ik ben niet voor politiek en wil hier dan ook niet in betrokken worden. Aan de mensen die mijn imago gebruiken om slechte ideeën te promoten, stop er alstublieft mee", aldus de F1-rijder van Ferrari.

It is very sad to see how some people manipulate my words to make headlines making me sound like a racist.

I am not racist and I absolutly hate racism. Racism is disgusting. 1/3 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) August 6, 2020

Stop putting me in the same group as these disgusting people that are discriminating others because of their skin colour, religion or gender. I'm not part of them and I never will. I've always been respectful to everyone and that should be the standard in today's world. 2/3 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) August 6, 2020