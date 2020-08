Vandoorne sleept mooie top vijf uit de brand, Da Costa houdt Formule E stevig in zijn greep met derde zege op rij

Stoffel Vandoorne presteerde al prima in de eerste Formule E-race die dit seizoen doorging in Berlijn en mocht dat een dagje later nog eens overdoen. Daar slaagde hij in met vlag en wimpel: Vandoorne werd beloond met een vijfde plek. Felix da Costa ligt steeds meer op koers voor de wereldtitel.

D'Ambrosio en Vandoorne hadden woensdag een prima race gereden in Berlijn, maar het was ook kwestie van een goede kwalificatie neer te zetten. Daar hadden ze het in de zevende wedstrijd van het kampioenschap moeilijker mee. Vandoorne en D'Ambrosio vertrokken als dertiende en veertiende. WK-leider Da Costa pakte in zijn Techeetah de pole. FRIJNS BLIJFT VANDOORNE NET VOOR In tegenstelling tot D'Ambrosio kon Vandoorne tijdens de race wel weer oprukken naar voren. Hij legde beslag op de vijfde plaats en ging in de slotfase ook nog Frijns aanvallen. De Nederlander voorbij steken ging echter niet meer. Wel een verdienstelijke vijfde plek dus voor Vandoorne. D'Ambrosio finishte als 18de. De overwinning ging opnieuw naar António Félix da Costa, die eens te meer een perfecte race afwerkte. De Portugees boekte zo zijn derde overwinning op rij en doet een gouden zaak in het klassement. Sébastien Buemi hield tijdens de wedstrijd zijn tweede plaats vast, Lucas di Grassa werd derde.