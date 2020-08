OFFICIEEL: Valtteri Bottas blijft langer bij Mercedes

Deze verbintenis mondt dus uit in een nieuw contract voor de vicewereldkampioen Formule 1. Het lijkt een overeenkomst te zijn voor één bijkomend jaar. De enige info die ze bij Mercedes vrijgeven, is dat Bottas ook volgend jaar voor het team zal rijden.

Valtteri Bottas rijdt sinds 2017 voor Mercedes en zal volgend jaar dus aan zijn vijfde seizoen bij de Duitse renstal beginnen. In zijn jaren bij Mercedes heeft hij steeds meegedaan voorin in het F1-veld, al kan hij de status van eerste rijder van zijn teamgenoot Hamilton vooralsnog niet bedreigen.

🚨 #BottasAnnounced 🚨



He’s STAYING! 👊 @ValtteriBottas will race for the Team next year! 🔥 pic.twitter.com/hsGv1WuWIX