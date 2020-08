Bandenschuldige gevonden? Circuit van Silverstone wordt aangepast voor komend weekend

Het had niet veel gescheeld of Lewis Hamilton had de GP van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone niet gewonnen. Een kapotte linkervoorband zorgde ervoor dat Verstappen hem ei zo na kon inhalen.

Niet alleen Hamilton kreeg een lekke band, ook zijn ploegtmaat Bottas en Mclaren-rijder Carlos Sainz moesten eraan geloven. De organisatie denkt nu de schuldige voor het bandenverhaal te hebben gevonden en past het circuit licht aan. De kerbstonde bij het verlaten van bocht 13 zal namelijk ingekort worden komend weekend. "Waarschijnlijk verstopten er zich brokstukken in de kerbstone waardoor er sneetjes gemaakt werden in de banden", denkt Maruo Isola bij Racefans.