Dolle negendaagse zorgt voor antwoord op de vraag of Stoffel Vandoorne nog gooi doet naar wereldtitel

Het is dé reden waarom Stoffel Vandoorne niet racete namens Racing Point in de F1 in Silverstone: de ontknoping van het Formule E-kampioenschap staat voor de deur. Om er nog een volwaardig kampioenschap van te maken, was de FIA erg creatief: zes races in negen dagen op dezelfde plek.

In normale tijden zou men het zich amper kunnen inbeelden, maar in coronatijden is het wel goed bedacht. Rijders zijn natuurlijk gewend om van land naar land en van circuit naar circuit te reizen. In de Formule 1 probeert men dat nog te doen in de mate van het mogelijke, maar ook daar ziet men dat er verschillende GP's op één circuit georganiseerd moeten worden.

In de Formule E waren er reeds vijf races gereden. Er komen er daar nu nog zes bij, allemaal gaan die door in Berlijn. Door deze te laten plaatsvinden in een korte tijdsspanne - alles moet gereden worden in negen dagen tijd - maakt de FIA er een grootse finalefase van.

FINALEFASE KAN BEGINNEN

De eerste van die zes races staat vandaag op het programma. Dat is de wedstrijd waar alle rijders maandenlang naar hebben uitgekeken. Donderdag komt de eerstvolgende al aan de beurt. Kan Stoffel Vandoorne nog wereldkampioen Formule E worden? Ja, dat kan, maar dan ligt er wel wat werk op de plank.

Vandoorne was in het eerste jaar van Mercedes in de Formule E indrukwekkend aan het seizoen begonnen met twee derde plaatsen in Saoedi-Arabië. Nadien viel hij wat terug en waren vooral Mexico en Marokko tegenvallers. Voor Vandoorne is het misschien niet slecht dat er nadien een break kwam.

JACHT MAKEN OP DA COSTA

Ondertussen hebben ze bij Mercedes alles nog eens goed op punt kunnen stellen en nu volgt de kans om opnieuw aan te knopen met die goede prestaties. Vandoorne staat zesde in de stand, met 38 punten. Dat zijn er 29 minder dan leider Félix da Costa. Dat zijn er al een hele hoop, maar meer dan de helft van het kampioenschap moet natuurlijk nog gereden worden.

Ook al zal de nieuwe kampioen binnen anderhalve week bekend zijn, het hele klassement kan nog op zijn kop gezet worden. Plaatsen drie, vier en vijf liggen nog binnen bereik. Er is dus reden tot optimisme. Elke race zal op zichzelf staan, maar aangezien zo'n groot percentage van de wedstrijden op hetzelfde stratencircuit afgewerkt zal worden, is het wel van groot belang als rijder dat dit circuit je ligt.

EPRIX VAN BERLIJN 2019 ALS REFERENTIEPUNT

Is dat bij Vandoorne het geval? De enige referentie is eigenlijk de ePrix van Berlijn van mei 2019. Vandoorne zette toen een sterke kwalificatijd neer - hij greep net naast de pole - en sleepte tijdens de race een mooie vijfde plek uit de brand. Toen nog namens HWA, zijn huidige Mercedes moet een betere bolide zijn in de Formule E.

De voortekenen zijn dus gunstig. Al zijn er wel enkele andere rijders die evenveel of meer kans maken op de titel. Di Grassi bijvoorbeeld, vorig jaar winnaar in Berlijn. Sims en Günther doen geregeld mee voor de beste plaatsen. Vooral Félix da Costa en ook Evans hebben al wat bonus ten opzichte van de rest. Tweevoudig kampioen Vergne mag ook nooit onderschat worden. Laat de titelstrijd maar losbarsten!