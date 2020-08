Da Costa van start tot finish op plek 1, Vandoorne rijdt zeer knappe race

In Berlijn heeft de Formule E zich opnieuw op gang getrokken. Net zoals voor de break, bleek de Da Costa de sterkste te zijn. Ook Stoffel Vandoorne reed zich in the picture.

Da Costa vertrok vanop pole position Berlijn met zijn DS Techeetah. Zijn ploegmaat Vergne begon naast hem op plaats 2. De tweede in de WK-stand, Mitch Evans, vertrok pas vanaf plaats 9. Vandoorne startte pas op plaats 15, D'Ambrosio op plek 6. Ook in de race was er niet veel te doen aan de DS Techeetah van Da Costa. Hij reed van start tot finish aan de leiding. Achter hem gebeurde er wel wat en liet ook een Belg zich opmerken. De voormalige F1-rijder reed met zijn Mercedes naar plaats 6 en maakte tijdens de race dus 9 plaatsen goed. Jérôme D'ambrosio, de tweede Belg actief in de Formule E, won een plaatsje en eindigde mooi op plaats 5. In de WK-tussenstand loopt Da Costa nog meer uit op de rest. Eerste belager Evans eindigde niet in de punten en derde in de stand Alexander Sims pakte amper één puntje. Ex Ferrari-rijder Felipe Massa miste een bocht en moest opgeven nadat hij zijn wagen in de muur parkeerde.