Raceweekend van de Belgen: Vanthoor slechts vijfde in GTLM door regen, landgenoot gedeclasseerd in Britse F3

Onder andere Laurens Vanthoor heeft het voorbije raceweekend het beste van zichzelf gegeven. Vanthoor kwam in actie in de GTLM. Met Ulysse De Pauw stond er ook een landgenoot aan de start in de British F3. Voor beiden zat er meer in dan ze uiteindelijk behaalden.

Vanthoor had met Bamber in de Porsche al driemaal op rij een podiumplek bemachtigd en leek nu op weg naar een eerste zege. Ineens kwam de regen echter met bakken uit de lucht gevallen in Elkhart Lake. Bamber schoof van de natte baan en verloor twee rondes. Vanthoor eindigde met zijn Nieuw-Zeelandse teamgenoot zo vijfde in de race.

CORVETTE WINT IN GTLM

De overwinning was voor Antonio Garcia en Jordan Taylor in hun Corvette. In de stand gaan Helio Castroneves en Ricky Taylor voor Acura nu aan de leiding. Vanthoor en Bamber staan op de tweede plaats, met tien punten minder als de leiders.

Ulysse De Pauw kwam voor Porsche in actie in de British F3. In Little Budworth werden er vier races afgewerkt. De Pauw werd respectievelijk tweede en derde in de eerste twee races. In race 3 werd hij gedeclasseerd wegens het niet vertragen tijdens een gele vlag. In de slotrace werd De Pauw opnieuw elfde. Dit alles betekende dat hij de openingsmanche afsloot op een tiende plek.